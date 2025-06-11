Atıklar Sanata Dönüşüyor

Atık çiniler ve cam şişeler sanata dönüşüyor

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nden sıfır atık projesi

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde atık çiniler ve cam şişeler sanatsal ürünlere dönüştürülüyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Kaya, ulusal atık projesi kapsamında hem geleneksel mesleği yaşatmayı hem de çevreye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Elif Telli, yürütülen çalışmalara ilişkin, "Atık çinilerimiz ile maden suyu şişelerini kullanarak oluşturduğumuz ürünleri burada görebilirsiniz. Bu çalışmalar sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ulusal bir proje içinde yer almakta. Maden suyu şişeleri özel bir işlemle toz haline getirilerek sır malzemesi olarak kullanılıyor. Sırlama işlemi fırınlama öncesinde Ali hocamız tarafından yapılıyor. Ardından dekorlama ve geleneksel 'kordon tutturma' tekniği uygulanıyor. Aynı zamanda atık çiniler de kırılarak bu ürünlerin son haline katkı sağlıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Kaya ise, projede hem mesleki geleneklerin yaşatıldığını hem de bilimsel bir yaklaşım benimsendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mesleğimiz, atalarımızdan bize doğrudan miras kalan köklü bir gelenektir. Ancak bizler bu mirası sadece geleneksel yöntemlerle yaşatmakla kalmıyor aynı zamanda bilimsel çalışmalarla da destekliyoruz. İklim krizi ve geri dönüşüm konularında 'biz ne yapabiliriz' sorusuna ekip olarak yanıt aradık. Okul müdürümüzün ve Bakanlığımızın bizlere verdiği görevler doğrultusunda çeşitli uygulamalı çalışmalar yürüttük."

Ali Kaya, atölye çalışmasında kullanılan yöntemleri de şöyle anlattı:

"Burada gördüğünüz ürünler, 'yeşil suylu' olarak adlandırdığımız ürünlerdir. Normalde üretimde kırmızı kiremit tozu kullanıyoruz. Bu tozu, çeşitli katkı maddeleriyle çamura karıştırıyoruz. Atılmış durumdaki cam ve plastik şişeleri de toz haline getirerek sır malzemesine dahil ediyoruz. Ayrıca sanayide fırınlama sonrası zayiat olarak ortaya çıkan çini karoları mozaik tarzında yeniden değerlendirmeye başladık. Böylece hem atıkları geri kazandırıyoruz hem de özgün tasarımlar ortaya koyuyoruz."

Etkinlik, proje çevre bilinci ile geleneksel el sanatlarını bir araya getirmesi açısından büyük takdir topladı.