Atıklardan Sanat: Tablo Atölyesi

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından atıklardan tablo yapımı atölyesi düzenledi.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen atölyeye 12 kişi katıldı.

Etkinlikte metal, plastik, cam, taş gibi malzemelerden tablolar üretildi.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Sorumlusu Ahu Nur Şahin, atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını topluma kazandırmanın amaçlandığını kaydetti.