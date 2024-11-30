Atıl Alanlar Yeşil Alana Dönüştü

Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıl alanlar, dikilen fidanlarla yeşil bir alana dönüştü.

Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi'nde 2004 yılında dönemin muhtarı Mevlit Kıyıcı, köy halkının isteği üzerine Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünden Nogaylar Mahallesi Yalangoztepe-Moteytepe mevkisinin atıl alandan kurtarılarak yeşil alana dönüştürülmesi için müracaatta bulundu.

Talebinin kabul görmesi üzerine 2005 yılında başlanan ve 2009 yılında tamamlanan "Balıkalan Projesi" ile bölge ağaçlandırılarak yeniden doğaya kazandırıldı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünden Orman Yüksek Mühendisi İrfan Özarıcı, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye dikilen fidanların büyüyerek 15 ila 17 yaşına geldiğini belirtti.

Özarıcı, projede yer alan 953 hektar alanda yaklaşık 50 bin adet fıstık çamının yanı sıra badem, akasya ve kızılçam olmak üzere 1 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Özarıcı şunları kaydetti:

"Projenin amacı, hazineye ait ve içerisinde maden ocaklarının olduğu açık yerler doldurulup ağaçlandırılarak, atıl durumdaki bu alanlar da erozyon ve toprak kaybının önlenmesi sağlanırken aynı zamanda odun ham maddesi elde edilmesi ve bunun yanında dikilen fıstık çamlarıyla beraber köylünün ve yöre halkının gelirini artırmaktı. Aynı zamanda bu projenin amaçlarından birisi de köylülerin yapılacak olan ağaçlandırma faaliyetlerine katılarak, fidan dikiminde, ot alma ve çapalamada, bakımında ve korumasında çalıştırarak istihdam oluşturmak ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlamaktı. Şu anda içinde gördüğümüz tablo ile projedeki hedeflediklerimizin büyük bir kısmına ulaşmış durumdayız."

Eski Muhtar Kıyıcı da köylünün sürekli kendisinden belirtilen alanın dikilen fidanlarla ormana dönüştürülmesinin hem kendisini hem de yöne halkını çok mutlu ettiğini ifade etti.