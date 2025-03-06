Atıl Değirmen Modernleştirildi - Son Dakika
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Atıl Değirmen Modernleştirildi

Derecik'te Yılmaz kardeşler, atıl su değirmenini modernize ederek köylünün hizmetine sundu.

06.03.2025 12:19
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Atıl durumdaki su değirmenini modernize ederek köylünün hizmetine sundular

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 kardeş, atıl durumdaki su değirmenini modernize ederek köylünün hizmetine sundu.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde yaşayan Yılmaz kardeşler, dedelerinden öğrendikleri ustalıkla atıl durumdaki su değirmenini modernize ederek eski bir geleneği yeniden canlandırdı. Kurdukları sistemle az su kullanarak değirmeni çalıştırmayı başaran Yılmaz kardeşler, geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştiriyor. Bu değirmen, eski zamanlardaki gibi çalışıyor ve köyün tahıl ürünlerini öğütmede büyük bir rol oynuyor.

Mensur Yılmaz, "Eski değirmenlere göre az suyla çalışabilen bir sistem üzerine kurmamız gerekiyordu. Bölgede çok alan gezdik ve en son burayı seçtik. Nedeni hem yol güzergahı üzerinde olması hem de az su ile çalışabilen bir değirmen olması gerekiyordu. Yapım süreci 1 yıl sürdü. Eski değirmenlere özenerek sistemi kurduk. Sistem birebir aynı yalnızca bilye üzerinde çalışıyor. Az su ile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Şu an bir yıl hizmet ediyor" dedi.

Köylüler, "Bu değirmen sayesinde hem geçmişimizi yaşatıyoruz hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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