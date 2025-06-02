Atina\'da Ejderha Teknesi Festivali

ATİNA, 2 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusundaki Schinias'ta bulunan Olimpik Kürek Merkezi'nde pazar günü Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi. Festivalde bir araya gelen yüzlerce seyirci, Çin ile Yunanistan arasında derinleşen bağları kutlamak amacıyla düzenlenen ejderha teknesi yarışına tanıklık etti.
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