Atina'da Mevsimlik İtfaiyeciler ve Kuryeler Eylemde

Güncel

Yunanistan'daki mevsimlik itfaiyeciler ve yemek dağıtan kuryeler başkent Atina'da eylem yaptı.

Orman yangınlarının yoğun olduğu yaz aylarında sözleşmeli olarak istihdam edilen mevsimlik itfaiyeciler, Atina'daki Sintagma Meydanı'nda parlamento binası önünde bir araya geldi.

Mevsimlik itfaiyeciler yaptıkları eylemle kadroya alınma ve yıl boyunca istihdam edilme taleplerini dile getirdi.

Kuryeler 48 saatlik grev ilan etti

Öte yandan, hazır yemek dağıtımı yapan kuryeler de motosikletleriyle Sintagma Meydanı'na gelerek hem mevsimlik işçilere destek verdi hem de kendi taleplerini ifade etti.

Ülkede en geniş ağa sahip yemek dağıtım firmalarından ikisinin çalışanları, toplu iş sözleşmesi talebiyle bugün ve yarın için 48 saatlik grev ilan etti.

Atina'da dün de sözleşmelerinin sona ermesi üzerine kadrolu iş taleplerini dile getirmek amacıyla gösteri yapan yüzlerce mevsimlik itfaiyeci ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Sivil Koruma Bakanlığı önünde bir araya gelen mevsimlik itfaiyecilerden bir grup, gösterinin ardından bakanlık binasında oturma eylemi yapmıştı.

Polisin göstericileri biber gazı kullanarak binadan çıkarmaya çalışması üzerine arbede çıkmıştı. Olaylar sırasında yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırılmıştı.