Atina'da MINDS Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Atina'da MINDS Konferansı Düzenlendi

Atina\'da MINDS Konferansı Düzenlendi

Yunanistan'da gerçekleşen MINDS International konferansında, yapay zeka ve medya teknolojileri konuşuldu.

24.04.2025 21:02
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Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz katıldı. Karagöz'e toplantıda, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ile Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç eşlik etti.

Haber ajanslarının yönetim kurulu, editoryal, strateji, teknoloji ve satış gibi ilgili tüm alanlarından üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferans, haber ajanslarının karar vericileri ile ağ kurmak için önemli bir fırsat sundu.

Fikirlerin ve deneyimlerin paylaşılması, yeni işlere yönelik ivmenin elde edilmesi ve işbirliğinin birçok açıdan artırılması amacıyla düzenlenen konferans, aynı zamanda haber merkezlerinde kullanılabilecek yeni trend ve teknolojileri masaya yatırmak için de imkan sağladı.

"Dayanıklılık ve güven - Yapay zeka çağında sürdürülebilir haber ajansları" konulu konferansta, yapay zeka, yapay zekanın içerik üretiminde sağladığı kolaylıklar, dezenformasyonla mücadelede yapay zekanın rolü, haber merkezlerinin karşılaştığı maliyet baskısı, alternatif finansman olanakları gibi konular ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını ev sahibi kuruluş AMNA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris yaparken, konferansta söz alan sektörün önde gelen temsilcileri, haber kuruluşlarının son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik dönüşüme ayak uydurma çabalarındaki deneyim, öngörü ve hedeflerini paylaştı.

AA, haber üretim sürecine yönelik inşa ettiği teknolojik yapılanmayı uluslararası medya etkinliğinde tanıttı

AA'nın Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Düzağaç "Teknoloji cephesi: Yapay Zekanın aktif kullanıldığı bir haber merkezi" konulu sunumunda, sektörde karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak üzere büyük veri ve yapay zekanın kullanıldığı bir sistemin AA bünyesinde geliştirildiğini aktardı.

Düzağaç, "Anadolu Ajansı olarak sadece teknolojiye adapte olmuyoruz, teknolojiyi yaptığımız her işin kalbine yerleştiriyoruz." diye konuştu.

AA'nın, yapay zeka ve büyük veri çözümlerini kullanarak çalışanlarını desteklemek ve abonelerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla, teknolojinin geniş kapsamlı kullanıldığı bir medya kuruluşu olmayı hedeflediğini vurgulayan Düzağaç, yapay zekanın gelişmesiyle AA'nın yatırımlarının bu yönde genişlediğini ifade etti.

Düzağaç, AA'nın kendi ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji araçları geliştirmede parlak bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, bu konudaki tecrübesini ve yapay zeka gibi konulardaki inovatif girişimlerini sektörle paylaşmak üzere, AA Teknoloji'yi kurduğunu kaydetti.

AA'da haber üretim süreci için geliştirilen teknolojileri sektör temsilcilerine örneklerle açıklayan Düzağaç, AA'nın teknoloji geliştirirken kullanıcıların gereksinimlerini ön plana çıkaran anlayışını da paylaştı.

AA'nın, konunun uzmanları, birçok üniversite ve teknoloji kurumuyla işbirliği yaparak medya teknolojileri konusunda bir ekosistem inşa ettiğini vurgulayan Düzağaç, ayrıca Ajansın düzenli olarak gerçekleştirdiği Hackathon organizasyonları aracılığıyla gençleri medya teknolojileriyle tanıştırdığını belirtti.

Düzağaç, AA'nın çalışanları ve abonelerine karşı sorumlu bir anlayış içerisinde kendini geliştirmeye odaklandığını aktararak "Yapay zeka büyük bir potansiyele sahip ancak etik değerlere bağlı kalarak kullanılmalı. AA, Türkiye'de kapsamlı yapay zeka kullanım politikaları üzerine çalışan ilk kurumlar arasında yer alıyor." dedi.

Genel Kurul

Konferansın ardından, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün de katılımıyla MINDS Genel Kurul toplantısı düzenlendi.

MINDS International, daha önce Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir projenin ardından Eylül 2007'de dernek olarak kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan MINDS, medyanın küresel ölçekte dijitalleşmesini ve halka yönelik yenilikçi medya hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, Reuters, Alman Haber Ajansı (DPA), The Associated Press (AP), The Canadian Press (CP) gibi haber ajansları MINDS International'ın üyeleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da MINDS Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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