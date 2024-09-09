Atina'da Taksiciler Greve Gitti

Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, sektörün sorunlarını görüşmek üzere yapılan sendika toplantısına katılacakları gerekçesiyle bir günlük greve gitti.

Taksiciler Sendikasının çağrısı ile yapılan grev Atina'da bu sabah başladı. Taksiciler, sendika çağrısı ile sektörün sorunlarını değerlendirmek üzere genel kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda, hükümetin getirdiği yeni vergi düzenlemesi, sosyal güvenlik primlerindeki artış, korsan taksi gibi nedenlerle sektörün karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Grevin yarın sabaha kadar sürmesi öngörülüyor.