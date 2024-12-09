Atlı Köşk Restorasyonu Tamamlandı

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Sakıp Sabancı Müzesi'nin Atlı Köşk'ü, 9 ay süren kapsamlı restorasyon sürecinin sonunda ziyaretçilerle buluştu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, köşkte gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, halılardan avizelere, saatlerden mobilyalara ve el yazmalarına kadar her ayrıntıya titizlikle odaklanılarak tamamlandı ve yapının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla sabitleme sistemleri yenilendi.

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu'nun yenilenen sergilemeleriyle kapılarını açan köşk, zenginleştirilmiş teşhiriyle sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak.

Atlı Köşk'ün dijital arşiv platformu digitalSSM'in genişleyen içeriğiyle de müze destekleniyor.

Erişime açılan eser sayısı, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda 610'a, Resim Koleksiyonu'nda 700'e, Emirgan Arşivi'nde 370'e ulaşırken, Arkeolojik Eserler ile Mobilya ve Dekoratif Eserler bölümlerinin katılımı digitalSSM'i sanat tarihi meraklıları için kapsamlı bir kaynak haline getiriyor.

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nun sergilendiği salonlarda seçme eserlerin etiketlerine yerleştirilen QR kodlar ise ziyaretçilerin teşhirde sınırlı sayıda yaprağını görebildiği yazma kitapların tüm sayfalarını ve cilt kapaklarını, kendi telefonları ile seyredebilme imkanını sunuyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, 13 Aralık'tan itibaren ocak ayı sonuna kadar her cuma günü tam bilete yüzde 30 indirimle ziyaret edilebilecek.