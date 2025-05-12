Austin Tice'ın Ailesi: Ceset Haberleri Yanlış

Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın ailesi, Tice'nin cesedinin bulunduğuna dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

??????? Fox News'un haberine göre, ABD'li gazeteci Austin Tice'ın ailesi, yıllardır Suriye'de kayıp olan gazetecinin kalıntılarının bulunduğuna dair medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haberleri yalanlayan aile, "Kurbanların ailelerine yardım etmek için sürdürülen her türlü çabayı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Debra Tice, 20 Ocak'ta, oğlunun bulunması konusunda Suriye'deki yeni yönetim ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden umutlu olduğunu açıklamıştı.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Serbest gazeteci Austin Tice, Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.