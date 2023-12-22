Av merakı ustalıkla buluştu

Av merakı usta yaptı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Behzat Gözeneli'nin av hobisi zamanla bıçak ustalığına dönüştü. Kısa sürede her türlü bıçak üretimi yapmayı başaran Gözeneli, hedefinin iyi bir Damascus (Şam Çeliği) ustası olmak olduğunu söyledi.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Behzat Gözeneli'nin küçük yaşlarda başlayan av hobisi zamanla bir tutkuya dönüştü. Avlanma esnasında kullanmış olduğu bıçakların kalitesinde memnun olmayan Gözeneli, bıçak ustalığına merak saldı. Yaklaşık 5 yıl önce oluşturduğu atölyesinde her türlü bıçak üretmeyi başaran Gözeneli, hedefinin iyi bir Damascus (Şam Çeliği) ustası olmak olduğunu söyledi. Ürettiği bıçakları ilçe merkezindeki işyerinde satışa sunan Gözeneli, damascus çeliği yapımı bıçak fiyatların ise 3 ila 5 bin TL aralığında olduğunu kaydetti.

"Her türlü bıçak üretimi yapabiliyoruz"

Ürettikleri bıçaklardan şimdiye kadar şikayet almadıklarını da belirten Gözeneli, "Bıçak üretimine ava meraklı olduğum için daha sağlam kaliteli bıçak üretmek düşüncesiyle başladım ve 5 yıldır bu işi yapıyorum. Damascus (Şam Çeliği) konusuna da tanınmış bir ustanın sayesinde başladım. Açtığımız atölyeden Damascus (Şam Çeliği) olması gerektiğini ustaya söyleyerek damascuslama istedik talebimize olumsuz yanıt aldık. Biz de inat ederek bu işi yapacağımıza inandık, Allah'a çok şükür şuan damascus çeliği dahil üzere her türlü bıçak üretimi yapabiliyoruz. El yapımı olduğu için damascus yapımı bıçak fiyatları 3 ila 5 bin aralığında. Şimdiye kadar ürünler noktasında bir şikayet almadık. Bundan sonra yapacağımız bıçakların yüzde 80'i Şam çeliğinden olacak. Depremle bir süre ara verdiğimiz işlerimizi yeni yeni toparladık. Bundan sonra damascusta bende varım" diye konuştu