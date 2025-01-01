Av Tüfeği ile Kız Kardeşini Vuran Kişi Gözaltına Alındı

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GİRESUN'un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk (26), hayatını kaybetti. Ayağı takılınca elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kardeşi Türk'ün ölümüne yol açtığı öne sürülen D.Y.'nin (31) de olduğu 5 yakını gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine kardeşi D.Y. ile akrabaları İ.B., H.T., N.T. ve H.T.'yi gözaltına aldı. Türk'ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

D.Y.'nin ayağının takılmasıyla düştüğü, bu sırada elinde bulunan ruhsatlı av tüfeğinin ateş alıp, saçmaların kız kardeşi Fatma Türk'ün başına isabet ettiği öne sürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.