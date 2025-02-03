Ava Giden Genç Cansız Bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 23 yaşındaki genç, ava gittiği arazide ölü bulundu.
Gerişler köyünde yaşayan İsmail Ç. (23) arkadaşlarıyla ava gitti. Bir süre sonra İsmail Ç'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ve köy sakinlerince yapılan arama sonucunda köyün yakınındaki arazide gencin cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
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