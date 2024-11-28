Ava Giderken Tüfekle Vuruldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Karaoğlan ve arkadaşı M.S, 23 Kasım'da Taşkısığı Mahallesi'nde ava çıktı. Bu esnada M.S'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Karaoğlan sırt bölgesinden ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlan, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Karaoğlan'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Karaoğlan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Trendyol Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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