Avcılar'da 200 bin liralık motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı - Son Dakika
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Avcılar'da 200 bin liralık motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı

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Avcılar\'da 200 bin liralık motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı
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Avcılar Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikletin sahibi durumu polise bildirdi; ekipler şüpheliyi ve aracı bulmak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FGR 509 plakalı motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli, kısa sürede aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikleti ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
MotosikletGüvenlik3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da 200 bin liralık motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı - Son Dakika
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