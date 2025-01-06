Avcılar'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Avcılar'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.01.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AVCILAR'da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 21: 30 sıralarında Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçlar yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binada yaşayan Serkan Şahin, "Aşağıdan 'Yangın çıktı' diye haber geldi. Çıkıp, terasa baktık. Sonra itfaiye geldi, müdahale ediyor. Orayı mal sahibi kiraya vermiş. Ben kiracıları bir kaç kez gördüm. Bir yaşlı ve bir genç var ama tanımıyorum onları" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Avcılar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:07 Ferdi Tayfur’un yakın dostu son isteğini açıkladı Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
15:46 Fatih’te saç saça baş başa “park yeri“ kavgası Fatih'te saç saça baş başa "park yeri" kavgası
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:41 Göztepe’den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz Göztepe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
14:34 17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 09:59:34. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.