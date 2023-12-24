 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avcılar'da Apartmanda Koku Paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da Apartmanda Koku Paniği

Avcılar'da bir apartmanda meydana gelen yoğun koku, sakinlerde korku ve tedirginlik yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını tespit edemedi.

Avcılar\'da Apartmanda Koku Paniği
24.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
Abone Ol

AVCILAR'da 5 katlı apartmanda boğazda yanma ve öksürüğe neden olan koku ekipleri harekete geçirdi. Merdiven boşluğundan geldiği iddia edilen koku, apartman sakinlerinde korku ve tedirginliğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmanda uzun süre inceleme yaptı.

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda oturanlar, binanın merdiven boşluğundan yoğun koku geldiğini fark etti. Öksürük ve boğazda yanmaya neden olan kokudan tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulunarak yardım istedi. Adrese itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ görevlileri ellerindeki cihazlarla ölçüm yaparken, binada doğalgaz sızıntısı olmadığını belirledi. İtfaiye ekipleri ise, apartmanda oturanlardan bilgi aldı; rahatsızlanan olup olmadığını kontrol etti. Yoğun kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri tedirgin olduklarını belirtirken, kokunun nedeni tespit edilemedi. Yoğun kokunun biber gazı olma ihtimali üzerinde durulurken, apartmanda inceleme yapan ekipler daha sonra binadan ayrıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Olaylar, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Apartmanda Koku Paniği - Son Dakika


10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Son Dakika
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:32:05. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Apartmanda Koku Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement