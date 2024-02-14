Avcılar'da çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı - Son Dakika
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Avcılar'da çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı

Avcılar\'da çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı

Avcılar'da bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, her iki binada da hasar meydana geldi.

14.02.2024 00:09  Güncelleme: 00:10
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Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan ve bitişikteki apartmana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G-624. Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki apartmana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, her iki binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı - Son Dakika
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