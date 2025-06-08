Avcılar\'da Cip Yangını Korkuttu

AVCILAR'da hareket halindeki bir cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak, indi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesine rağmen büyüyen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 34 MP 8482 plakalı cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücüsü, aracı yol kenarında durdurduktan sonra cipten indi. Motorun alev aldığını gören çevredekiler, yangın tüpleri ile araca müdahale etmeye çalıştı. bu sırada yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi geldi. Kısa sürede aracın tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.