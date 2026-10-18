Avcılar'da iddiaya göre sürücü evinin önünde bıçaklandı, toplam 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da iddiaya göre sürücü evinin önünde bıçaklandı, toplam 3 kişi yaralandı

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Avcılar\'da iddiaya göre sürücü evinin önünde bıçaklandı, toplam 3 kişi yaralandı
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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iddiaya göre yol verme tartışmasında şüpheliler, sürücüyü evinin önüne kadar takip edip boynundan bıçakladı. Sürücünün 2 yakını da bıçakla yaralandı; toplam 3 yaralı hastaneye kaldırıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AVCILAR'da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden sürücünün yakını olan 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti. Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Cihangir MahallesiTrafik Kazaları3. SayfaAvcılarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da iddiaya göre sürücü evinin önünde bıçaklandı, toplam 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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