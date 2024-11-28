Avcılar'da Kaçak İçki İmalatına Baskın - Son Dakika
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Avcılar'da Kaçak İçki İmalatına Baskın

Avcılar\'da Kaçak İçki İmalatına Baskın

Avcılar'da ruhsatsız bir eğlence mekanında yapılan kaçak içki imalatına polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında 25 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İşletme mühürlendi, bir kişi gözaltına alındı.

28.11.2024 19:08  Güncelleme: 19:17
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AVCILAR'da eğlence mekanı ruhsatı alınamayan iş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekilerin yaklaşık 7 ay önce eğlence mekanı olarak ruhsat verilmeyen iş yerinden yoğun alkol kokusu geldiği ihbarı geldiği ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin adrese yaptığı operasyonda; 25 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, 207 doluma hazır boş içki şişesi, 87 dolu alkol şişesi bandrolü, 40 alkol şişesi kapağı, 20 litrelik etil alkol dolu bidon, 5 boş bidon ile 3 alkolmetre ve beher kabı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Esnaf Recep Acar, "6 aydır buradan bir koku geliyordu ama neden geldiğini anlamadık. Çevredeki insanlar da rahatsız oluyordu. Polise ihbar etmişler. Gündüz saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi.

Kaynak: DHA

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