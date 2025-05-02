Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler - Son Dakika
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Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler

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Avcılar'da bir kadın, sokak ortasında 2 erkek tarafından acımasızca darp edildi. Yumruk ve tokatlarla darp edilen kadın saçlarından tutulup yerde sürüklendi. Saldırganlar olaya müdahale etmek isteyenlere ise engel oldu. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

02.05.2025 09:19
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Kadına şiddet olaylarına bir yenisi İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşandı. Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde Ispartakule Caddesi'nde duran otomobilde inen bir kadın sokak ortasında 2 erkek tarafından darp edildi.

DARP EDİLDİ, YERDE SÜRÜKLENDİ

Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR

Kadının darbedildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darbedildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu. Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darbedenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Kadın, kendini darbeden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı

Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler - Son Dakika
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