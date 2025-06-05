Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde 34 LNF 091 plakalı servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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