AVCILAR\'da Restoran Yangını

AVCILAR'da bir restoranın çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında restoran büyük hasar gördü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak'ta bulunan tek katlı bir restoranın çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına çalışanlar hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında restoran büyük hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.