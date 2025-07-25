Avcılar\'da Tehlikeli İş İhmal Edildi

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın çatısında kalan küçük kepçe, vinç yardımıyla indirilirken iki işçi canlarını hiçe sayarak kepçeyle birlikte aşağıya sarktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısına çıkarılan küçük kepçe, yıkım çalışmalarında kullanıldı. İşin tamamlanmasının ardından kepçeyi aşağıya indirmek için vinç getirildi. Ancak kepçeyle birlikte iki işçinin de vinçten sarkarak aşağıya inmeye çalışması, tehlikeli anlara sahne oldu. Askıya alınan kepçe vinçle indirildiği sırada, üzerindeki iki işçi halatlara ve iş makinesine tutunarak adeta asansör gibi aşağıya indi. O anları gören çevredekiler endişeyle durumu izlerken, işçiler kepçeyle birlikte TIR'a indirildi.