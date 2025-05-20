Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Cihangir Mahallesi İleri Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında akvaryum malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş yerinde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?