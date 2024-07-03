Avcılar'da Yarım Ton Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Yarım Ton Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu

Geniş Video İzle

Avcılar'da yapılan ihbar üzerine ekipler, yaklaşık yarım ton bozuk, kokmuş ve renk değiştirmiş tavuk eti deposunu ortaya çıkardı. Tavuk ürünleri imha edilirken, ruhsatsız olan depo mühürlendi.

03.07.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da, çevreden ağır koku geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine verilen adrese giden ekipler, yaklaşık yarım ton bozuk, kokmuş ve renk değiştirmiş tavuk eti deposunu ortaya çıkardı. Tavuk ürünleri toplanarak imha edilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen depo mühürlendi.

Yeşilkent Mahallesi G217 Sokak'taki bir iş yerinin çevresinden ağır koku geldiği ihbarını alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrol etti. Yabancı uyruklu Abdullah Elhamra tarafından kiralanan ve içinde soğutucuların bulunduğu depoda istiflenmiş, kasalar içerisinde yaklaşık 500 kilo ağırlığında üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan, bir bölümü morarmış veya renk değiştirmiş tavuk ve tavuk ürünleri olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekip istedi. İki kurumdan görevliler tümü bozuk, sağlığa elverişsiz olduğu ve ağır koku yaydığı tespit edilen tavuk ve tavuk ürünlerinin buradan alınarak uygun yerde gömülmesine karar verdi. Belediyeye ait kamyona yüklenen tavuk etleri Fen İşleri Müdürlüğü'nce belirlenen alanda açılan derin çukura dökülerek üstü kapatılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar\'da Yarım Ton Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu
Kaynak: DHA

Avcılar, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Yarım Ton Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Yarım Ton Bozuk Tavuk Eti Deposu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement