Averroes Lisesi'nden Mahkeme Zaferi

Fransa'da, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü önde gelen liselerden Özel Averroes (İbni Rüşd) Lisesi, devletle sözleşmesinin sonlandırılmasına karşı açtığı davayı kazandı.

Fransa'da Averroes Lisesi'nin avukatı Sefen Guez Guez, sosyal medya platformu X hesabından, Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin sonlandırılmasına karşı açtığı davayla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, Lille İdari Mahkemesi, bölge valiliğinin söz konusu lisenin devletle olan sözleşmesini iptal eden kararını bozdu ve sözleşmenin derhal yeniden yürürlüğe girmesine hükmetti.

Averroes Derneği'nden yapılan açıklamada da yargının yürüttüğü özenli çalışmadan dolayı memnun olunduğu belirtilerek liseye yönelik birkaç yıldır baskı uygulandığı ifade edildi.

Mahkeme kararıyla, lise, devletle olan sözleşmesinin iptaliyle kaybettiği kamu yardımını yeniden almaya hak kazanmış oldu.

Kuzey Valiliği, Aralık 2023'te Lille kentinde bulunan ve üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Özel Averroes Lisesi'nin devletle sözleşmesinin iptal edilmesine karar vermişti.

Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açmıştı.