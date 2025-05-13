Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükseldi

Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginlikleri hafifledikçe Avrupa borsaları yükseliş gösterdi.

13.05.2025 10:21
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ROMA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa borsaları pazartesi günü dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin ticaret gerginliklerini hafifletmeye yönelik bir dizi gümrük vergisi değişiklik kararı duyurarak yatırımcıları rahatlatmasıyla yükselişe geçti.

Karar, Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari konularda düzenlenen iki günlük üst düzey toplantının ardından alındı ve toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada iki taraf da ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin iki ülke ve küresel ekonomi için önemini teyit etti.

Avrupa'nın önde gelen şirketlerini kapsayan Stoxx 600 Endeksi, pazartesi günü yoğun işlemlerle yüzde 1,2 artış kaydetti. Bu artış endeksi, ABD'nin tüm dünyadan ithal ettiği ürünlere yeni gümrük vergileri koymaya başlayacağını duyurmasından günler önce 27 Mart'ta bulunduğu seviyenin de üzerine taşıdı.

Pazartesi günü birçok borsa da daha büyük yükselişler görüldü. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Frankfurt Borsası gün içinde yüzde 0,3 yükseldi.

Fransa'daki Paris Borsası'nın birinci sınıf hisselerinin işlem gördüğü endeksi, yüksek oynaklığın devam ettiği bir ortamda günü yüzde 1,4 yükselişle kapattı. İtalya'da İtalya Borsası'nın birinci sınıf hisse endeksi de yüzde 1,4 yükselirken Amsterdam ve Madrid'deki hisseler de arttı.

Almanya ve İtalya, Avrupa'nın önde gelen iki ihracatçı ülkesi konumunda.

Avrupa Birliği'ne üye olmayan İngiltere'de Londra Borsası'nın ana endeksi pazartesi günü yüzde 0,6 artış sergiledi.

Öte yandan euro kuru, son dönemlerdeki güçlenme trendinin tersine pazartesi günü işlemlerde ABD doları karşısında geriledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika

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