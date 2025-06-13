Avukat Gökhan Türkoğlu Tahliye Edildi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 19 Mart sürecinde, "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" yazılması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Gökhan Türkoğlu hakkında tahliye kararı verildi.

Avukat Gökhan Türkoğlu, 19 Mart'ta Saraçhane'de gerçekleşen protestolar sırasında bir duvara "Darbeci AKP, diktatör Tayyip" yazdığı gerekçesiyle, 16 Nisan'da gözaltına alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Türkoğlu, o tarihten bu yana 58 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre, avukat Türkoğlu hakkında ikinci tutukluluk incelemesi yapıldı ve tahliye kararı verildi.