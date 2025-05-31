Avukat Pektaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Mustafa Nazım Pektaş (62), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Pektaş için Adıyaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Pektaş'ın yakınlarına sabırlar diledi.
Yapılan duaların ardından Pektaş'ın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Törene, Pektaş'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Barosu avukatları katıldı.
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