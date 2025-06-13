Avukat Şahin'e Soruşturma

Edinilen bilgilere göre, avukat Sevda Karataş Şahin'in 19 Mart sürecindeki eylemlerde polisin müdahalesine yönelik eleştirileri ve " Karadeniz sokağa" şeklindeki paylaşımları, soruşturma gerekçesi olarak gösterildi.

Şahin, soruşturma dosyasına giren tweetlerde alıntılanan gözaltına alınan kişilerin tamamının müvekkili olduğunu belirterek, "İşkence iddialarımız ilgili dosyalarda dile getirilmiştir. DGD-SEN, PTT-SEN, Bağımsız Maden-İş gibi birçok bağımsız sendikanın avukatlığını yürütüyorum. Bu nedenle siyasi gündem takipçisi olmak işimin gereğidir" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden avukat Şahin, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.