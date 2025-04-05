(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan, "Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in yılmaz neferleri ve hak savunucuları olarak, cübbemizi hiçbir baskı karşısında iliklemeyecek, hukukun üstünlüğü mücadelesini onurla sürdüreceğiz" dedi.

Avukatlar Günü dolayısıyla, TBB, "Savunmanın Bağımsızlığı Hukuka Saygı" yürüyüşü düzenledi. Binlerce avukat Balgat semtinde bulunan TBB Genel Merkezi'nden, Anıtpark'a kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından TBB Genel Başkanı Erinç Sağkan'ın yaptığı basın açıklamasının ardından avukatlar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, bugün, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde, hukukun üstünlüğünün ve adaletin teminatı olan savunma makamını temsil eden 200 bin avukat adına; Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri, Baro Başkanlarımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte manevi huzurundayız.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olarak, hukuku yalnızca bir meslek alanı değil, insan onurunun ve özgürlüğünün güvencesi olarak gördük. Haksızlığın kimden geldiğine ve mağdurun kim olduğuna bakmaksızın, her zaman ve her koşulda temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olduk; hukuki güvenliğin ve adil yargılanma hakkının teminatı olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana olduk.

Cumhuriyet tarihimiz şahittir ki yurttaşlarımızın adalete duyduğu inancı her gün yeniden yeşerten mücadelede, hukuka bağlılık yemini etmiş meslektaşlarımızın emeği, kararlılığı ve fedakarlığı vardır. Savunmayı susturmaya, etkisizleştirmeye ve bağımsız yargıyı zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı, avukatlar olarak hak arama özgürlüğünün sesi olmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in yılmaz neferleri ve hak savunucuları olarak, cübbemizi hiçbir baskı karşısında iliklemeyecek, hukukun üstünlüğü mücadelesini onurla sürdüreceğiz.

Her gün daha da büyüyen özlem, şükran ve saygıyla …"