Avustralya Başbakanı terör eylemi tanımının değiştirilmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı terör eylemi tanımının değiştirilmesine karşı çıktı

Avustralya Başbakanı terör eylemi tanımının değiştirilmesine karşı çıktı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perth'te yaşanan bıçaklı saldırı sonrası terör eylemi tanımının değiştirilmesine karşı çıktı. Albanese, mevcut prosedürleri desteklemenin önemli olduğunu belirtti. Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook ise saldırganın tek başına hareket ettiğini ve Müslüman toplumun polise bilgi verdiğini söyledi. Saldırının ardından Perth eyaletinde din adamları ve yetkililer arasında toplantı düzenlendi.

06.05.2024 14:31
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perth kentinde yaşanan ve bıçaklı saldırganın polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası tekrar gündeme gelen "terör eylemi" tanımının değiştirilmesine, "şimdi var olan prosedürlerimizi destekleme zamanı" diyerek karşı çıktı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Perth'te bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisin üzerine yürüdüğü sırada vurularak öldürülen saldırgan olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albanese, terör tanımının dini motivasyon yerine siyasi motivasyon olarak değiştirilip değiştirilmemesine ilişkin soruya, "polisimizi desteklemenin tam zamanı" şeklinde cevap verdi.

Terör eylemi tanımının değiştirilmesine karşı çıkan Albanese, "Şimdi var olan prosedürlerimizi destekleme zamanı." dedi.

Albanese, sosyal medyada aşırılıkçılığa ilişkin materyallere erişilmesi tehdidine işaret ederek, bunun bir endişe sebebi olduğunu kaydetti.

"Müslüman topluma teşekkür"

Öte yandan, Batı Avustralya (WA) Başbakanı Roger Cook, Batı Avustralya Emniyet Müdürlüğünden Komiser Col Blanch ile Willetton şehrinde söz konusu hadiseye dair ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Cook, çocuğun online ortamlarda radikalleştiğine dair belirtiler olduğuna işaret ederek, fakat bu kişinin tek başına hareket ettiğini söyledi.

Cook, Batı Avustralya'da söz konusu çocuğun hareketlerinden şüphelenen Müslüman toplumun daha önceden polis ile irtibata geçtiğini anımsatarak, "Destekleri için onlara (Müslüman topluma) teşekkür ediyorum." dedi.

Komiser Blanch ise mevcut durumda olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini belirterek, bunun tek başına düzenlenen bir eylem olduğuna inandığını ifade etti.

Blanch, çocuğun radikalleşme riski olan bireylere yardım etmek için tasarlanan bir programın üyesi olduğunu ve emniyet tarafından da tanındığını aktardı.

Söz konusu programda herhangi bir suç işlemeyebilecek ancak toplumu ilgilendiren ideolojilere sahip bireylere odaklanıldığını vurgulayan Blanch, 16 yaşındaki saldırgan çocuğun ruh sağlığı sorunları ve çevrim içi radikalleşme meseleleri gibi karmaşık problemlerle uğraştıklarını ifade etti.

"İslam'ın şiddet eylemleriyle ilgisi yok" vurgusu

Perth eyaletindeki Nasir Camisi İmamı Seyid Vedat Canud, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade ederek, İslam'ın, onun adına işlenen hiçbir şiddet eylemiyle bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Canud, Müslüman toplumun çocukla ilgili polise önceden bilgi vermesinden de memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Hadisenin ardından Perth eyaletindeki din adamları ve yetkililer arasında toplantı düzenlendi.

Ne olmuştu?

Avustralya'nın Perth kentinde, yaklaşık 2 yıldır gönüllü olarak "aşırılıkla mücadele" programına gönüllü olarak katılan 16 yaşındaki çocuk, 4 Mayıs'ta yerel saatle 22.10 civarında Wellington'da bir otoparkta 30 yaşlarında bir erkeği bıçaklayarak yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, elindeki büyük mutfak bıçağıyla üzerlerine yürüyen çocuğa ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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