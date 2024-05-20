Avustralya\'da aile içi şiddetle mücadele operasyonunda 500\'den fazla kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, aile içi şiddetle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
9 News sitesinin haberine göre, New South Wales Polisi, 15-18 Mayıs tarihleri arasında şiddet olaylarına yönelik "Amarok 6" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, operasyon süresince aile içi şiddet vakalarından aranan 554 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Emniyet Müdürü Yasmin Catley, 2023'te eyalet genelinde 150 bin aile içi şiddet ihbarının yapıldığını söyledi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından aile içi şiddeti "ulusal kriz" şeklinde nitelendirmişti.
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