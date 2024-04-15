Avustralya'da Alışveriş Merkezi Saldırısında Kadınlar Hedef Alındı

Avustralya'nın Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişinin ölümüne sebep olan Joel Cauchi'nin kadınları hedef aldığı tespit edildi.
New South Wales Polisi Karen Webb, ABC News'e yaptığı açıklamada, cumartesi günü yaşanan bıçaklı saldırıda kadınların hedef alındığının "kesin" olduğunu söyledi.
"Saldırganın kadınları hedeflediği ve erkeklerden uzak durduğu benim için de dedektifler için de çok açık." ifadesini kullanan Webb, saldırganın kafasından geçenleri bilmedikleri için dedektiflerin saldırganı tanıyanları sorgulamasının önemli olduğunu kaydetti.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Triple M radyosuna verdiği demeçte, olayda ölen tek erkeğin saldırgana müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Faraz Tahir olduğunu aktardı.
Eski bir polis olan Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Josh Burns, X sosyal medya hesabından, saldırganın ideolojisinin "apaçık kadın nefreti" olduğu paylaşımında bulundu.
The Australian gazetesinin paylaştığı videoda, saldırganın babası Andrew Cauchi, oğlunun akıl hastalığı bulunduğunu dile getirdi. Cauchi, oğlunun neden kadınları hedef almış olabileceği sorusuna, "Bir kız arkadaş istiyordu ve hiçbir sosyal becerisi yoktu ve aklı başında değildi." yanıtını verdi.
İlk defa 17 yaşında akıl hastalığı tanısı konuldu
Queensland Emniyetinden yapılan açıklamada, Cauchi'nin daha önce de polis tarafından bilindiği ancak memleketi Queensland'de hiçbir zaman tutuklanmamış veya suçlanmamış olduğu belirtildi.
Açıklamada, birkaç yıldır gezici şekilde yaşayan Cauchi'ye ilk defa 17 yaşında akıl hastalığı tanısı konulduğu kaydedildi.
Olay
Sydney'deki alışveriş merkezinde cumartesi düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.
Saldırı nedeniyle Avustralya genelinde bugün tüm bayraklar yarıya indirildi.
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