Avustralya'da Fillerin Sevgi Dolu Kavuşması - Son Dakika
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Avustralya'da Fillerin Sevgi Dolu Kavuşması

5 gün ayrı kalan 9 Asya fili, yeni doğal yaşam parkında sevgi dolu anlar yaşadı.

13.02.2025 12:48
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Avustralya'da bulundukları hayvanat bahçesinden doğal yaşam parkına taşındıkları süreçte 5 gün ayrı kalan 9 Asya fili, yeniden bir araya geldiklerinde sevgi dolu anlar yaşadı.

Ülkedeki 4 hayvanat bahçesinin yönetiminden sorumlu Zoos Victoria, Melbourne Hayvanat Bahçesi'ndeki 9 Asya filinin, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Werribee Doğal Yaşam Parkı'na nakledildiğini bildirdi.

Daha önce yaklaşık 2 hektarlık alanda yaşayan filler, 21 hektarlık yeni yaşam alanlarına nakilleri sürecinde 5 gün ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya geldi.

1 erkek, 5 dişi ve 2 yaşındaki 3 yavru filden oluşan sürü bir araya geldiğinde hortumlarına dokunup, kulaklarını sallayıp, yüksek sesler çıkararak birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Fillerden sorumlu Erin Gardiner, bu davranışların, fillerin kendilerini rahat hissettiklerini ve bir araya gelmekten heyecan duyduklarını gösterdiğini belirtti.

Veteriner Bonnie McMeekin, sürüden 2 gün bile ayrı kalmanın, yetişkin dişiler için uzun bir zaman olduğunu kaydetti.

Nakil için gereken planlamanın yaklaşık 2 yıl önce fillerin taşıma kasalarına girip çıkmaları için eğitilmesiyle başladığını aktaran McMeekin, "Bu eğitimler olmasaydı, taşıma sürecini güvenli şekilde tamamlamak oldukça zor olabilirdi." dedi.

Fillere, yeni yaşam alanları ziyarete açılmadan önce ortama uyum sağlamaları için birkaç hafta süre tanındı.

Kaynak: AA

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