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Avustralya'da Göstericiler, Sömürgecilik Anıtlarını Tahrip Etti - Son Dakika
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Avustralya'da Göstericiler, Sömürgecilik Anıtlarını Tahrip Etti

Avustralya'nın Melbourne kentinde göstericiler, tartışmalı Avustralya Günü'nden bir gün önce, ülkenin sömürgecilik geçmişini simgeleyen iki anıtı tahrip etti. Göstericiler, İngiliz kaşif James Cook'un heykelinin ayak bileklerini keserek zarar verirken, Kraliçe Victoria'nın anıtını da kırmızıya boyadı. Avustralya Günü, ülke genelinde tartışmalara neden olan bir tarih olup, yerli halk tarafından kutlama değil, yas günü olarak anılmak istenmektedir.

Avustralya\'da Göstericiler, Sömürgecilik Anıtlarını Tahrip Etti
25.01.2024 - 13:49,
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??????? Avustralya'da göstericiler, tartışmalı Avustralya Günü'nden bir gün önce, ülkenin sömürgecilik geçmişini simgeleyen iki anıtı tahrip etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde göstericiler, Büyük Okyanus'ta yaptığı seyirleriyle ünlü İngiliz kaşif James Cook ile Avustralya'daki 6 eyaletten ikisine adı verilen ve ülkedeki kolonileri uzun süre kontrolü altında tutan Kraliçe Victoria'nın anıtına zarar verdi.

Cook'un heykelinin ayak bileklerini kesen göstericiler, heykelin üzerine sprey boyayla "Koloni düşecek" yazdı.

Göstericiler, Kraliçe Victoria'nın anıtını da kırmızıya boyadı.

Geçen yıl aynı dönemde, Avustralya Günü kutlamalarını protesto eden binlerce kişi, ülke genelinde yürüyüşler düzenlemişti. Sidney'de "Aborjin bayrağı" taşıyan göstericiler, Avustralya Günü'nün yerli halk için işgal günü olduğuna dikkati çekmiş, sloganlar atmıştı.

2018'de ise Melbourne kentindeki James Cook heykeli, 26 Ocak kutlamalarından bir gün önce tahrip edilip pembeye boyanmıştı.

Göstericiler tarafından Cook'un heykelinin üzerine "Gurur Yok" yazılmıştı.

"Avustralya Günü"

İlk İngiliz filosunun Avustralya'ya ayak bastığı gün olan ve ülkenin kuruluş günü kabul edilen 26 Ocak Avustralya Günü, ülke genelinde tartışmalara sahne oluyor.

Birçok Avustralyalı bu tarihi, ülkenin yaşam tarzını, kültürünü ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görse de 26 Ocak Avustralya'nın yerli halkı tarafından kutlama günü olarak değerlendirilmiyor.

Yerli halk Aborjinler, 1788'den bu yana binlerce yerlinin katledildiğini, yıllarca ayrımcılık ve baskıya maruz kaldıklarını savunarak 26 Ocak gününü kutlama değil, yas günü olarak anıyor ve "İstila Günü" olarak kabul edilmesi talebinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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Büyük Okyanus, Avustralya, Kraliçe, Politika, Güncel, Son Dakika

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