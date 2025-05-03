Avustralya'da İşçi Partisi Seçimi Kazanıyor - Son Dakika
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Avustralya'da İşçi Partisi Seçimi Kazanıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre Anthony Albanese liderliğindeki İşçi Partisi, seçimleri kazanmayı bekliyor.

03.05.2025 16:45
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Avustralya'da ulusal basın kuruluşları, resmi olmayan ilk sonuçlara ve verilere dayanarak, Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki İşçi Partisinin seçimleri kazanacağını öngörüyor.

Avustralyalılar, yüksek enflasyon, yerli halk Aborjinler ile Torres Strait Islanders topluluklarının temsil arayışı ve yakıt fiyatlarındaki artış tartışmalarının gölgesinde, 3 yıl boyunca iktidarda kalacak 48. federal hükümeti belirlemek üzere oylarını kullandı.

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken, Avustralya resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, İşçi Partisinin seçimleri kazanması bekleniyor.

Mevcut oy oranlarına göre, iktidardaki İşçi Partisi, parlamentodaki 151 sandalyeden 86'sını hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken, Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 40 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Buna göre, Albanese'in partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekilli sınırını da aştı.

Yayın kuruluşları ayrıca ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton'ın parlamentodaki sandalyesini kaybettiğini de öngörüyor.

Albanese'in zafer konuşması

İşçi Partisinin genel merkezinde konuşan Albanese, "Bugün Avustralya halkı, Avustralya değerleri için oy verdi. Halk, herkes için adalet ve fırsat için oy verdi." ifadesiyle halka seslendi.

Halkın tercihini, parlamentoda çoğunlukta olan İşçi Partisi hükümetinden yana yaptığını belirten Albanese, kendilerine güvenip bir dönem daha seçen Avustralya halkına teşekkür etti.

Albanese, "Hükümetimiz, önümüzdeki 3 yılda hayatlarınızda ve geleceğinizde olumlu fark yaratmak için çalışacak." dedi.

İşçi Partisi ile Liberal-Ulusal koalisyonu yarışıyor

İktidardaki İşçi Partisi, Albanese liderliğinde seçimlere girerken, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu Peter Dutton öncülüğünde mücadele veriyor.

Tek başına 3 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi, Avustralya Parlamentosunda 77, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu 58, Yeşiller ise 4 sandalyeyle temsil ediliyor. Son seçim anketlerine göre İşçi Partisinin oy oranı yüzde 53, Liberal-Ulusal Koalisyonunun oy oranı ise yüzde 47.

Seçmenler, Avustralya Parlamentosu üyelerini belirleyecek. Seçilecek parlamento üyeleri, 48. federal hükümeti oluşturacak. Bir partinin hükümet kurulabilmesi için 151 sandalyeli mecliste en az 76 sandalye elde etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da İşçi Partisi Seçimi Kazanıyor - Son Dakika

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