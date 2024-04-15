Avustralya'da kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

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Avustralya'nın Sydney kentinde kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

9 News'in haberine göre, Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Kilisede ayinin yapıldığı anlarda düzenlenen bıçaklı saldırıda piskopos ve 3 kişi yaralandı.

Canlı yayınlanan ayinde saldırganın piskoposu bıçakladığı anlar kaydedildi.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diğer yandan, saldırı sonrası kilise yakınlarında toplanan 2 bine yakın kişiyle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Müslümanlardan saldırıya kınama

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), saldırıyı kınadığını bildirdi.

ANIC Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman'ın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, ANIC ve Avustralya Müslüman toplumunun "Piskopos Mar Mari Emmanuel'in Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin yaparken uğradığı saldırıyı tartışmasız şekilde kınadığı" belirtildi.

"Bu saldırı dehşet verici ve Avustralya'da özellikle ibadethaneler ile dini liderlere yönelik saldırıların yeri yok." ifadesine yer verilen açıklamada, Piskopos Emmanuel ve saldırıda yaralananlara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Toplumu sakin kalmaya, tüm Avustralyalıların emniyeti ve güvenliği için birlikte çalışmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

Süleyman, Müslüman kuruluşlara gönderdiği mesajda da şunları kaydetti:

"Piskoposu hedef alan kişinin maalesef genç bir Müslüman olduğu teyit edildi. Bu çok ama çok rahatsız edici ve endişe verici bir durum. Tüm camileri ve İslam merkezlerini son derece dikkatli olmaya çağırıyorum."