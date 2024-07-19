Avustralya'da Kurumların İşletim Sistemlerinde Kesinti Meydana Geldi - Son Dakika
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Avustralya'da Kurumların İşletim Sistemlerinde Kesinti Meydana Geldi

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde, bankalar ve havacılık sektörünün de aralarında olduğu bazı kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesintinin meydana geldiği bildirildi. Avustralya yayın kuruluşu ABC News'e göre, birçok sektördeki işletim sistemlerinde kesintiler yaşandı ve ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri, benzin istasyonlarındaki pompalar gibi birçok alanda sistemler kullanılamaz hale geldi. Sorunun dünya genelinde meydana gelen bir kesintiden kaynaklanma olasılığı bulunuyor ve çözüm için siber güvenlik kurumlarıyla ortak çalışma yürütülüyor. Ayrıca Microsoft da çeşitli uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırıyor.

19.07.2024 10:49
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Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde, bankalar ve havacılık sektörünün de aralarında olduğu bazı kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesintinin meydana geldiği bildirildi.

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'teki habere göre, yayın kuruluşunun sistemleri de dahil olmak üzere, birçok sektördeki işletim sistemlerinde kesintiler oluştu.

Bu yüzden ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri, benzin istasyonlarındaki pompalar ve diğer birçok alanda sistemlerde hata uyarısı alındığı ve sistemlerin kullanılamaz durumda olduğu kaydedildi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sorunun dünya genelinde meydana gelen bir kesintiden kaynaklanma olasılığı bulunduğu belirtildi. Sorunun çözümü için siber güvenlik kurumlarıyla ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan Microsoft, çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını açıkladı.

Uzmanlar, dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini etkileyen sorunun Microsoft'un yaşadığı teknik problemlerden kaynakladığını değerlendiriyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avustralya'da Kurumların İşletim Sistemlerinde Kesinti Meydana Geldi - Son Dakika
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