Avustralya'da Orman Yangını Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
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Avustralya'da Orman Yangını Nedeniyle Tahliye

Batı Avustralya'da orman yangınları nedeniyle iki topluluk tahliye ediliyor. Sakinler derhal terk etmeli.

26.11.2024 11:13
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SİDNEY, 26 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde orman yangınlarının hayati tehdit oluşturması üzerine iki topluluğun tahliyesine karar verildi.

Eyaletin Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı salı günü sabah saatlerinde Perth'in yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunan Cooljarloo ve Wedge Adası toplulukları için orman yangını acil durumu uyarısı yayımlayarak bölge sakinlerinin bölgeyi derhal terk etmelerini istedi.

Uyarıda, "Tehlike altındasınız ve hayatta kalmak için derhal harekete geçmeniz gerekiyor. Can ve mal tehdidi söz konusu" ifadeleri yer aldı.

Bölge sakinlerden yolun açık olması halinde güvenli bir yer buluncaya kadar kuzey yönünde ilerlemeleri istendi.

Uyarıda, "Bölgeden son anda ayrılmaya çalışmak yaşamınızı riske atabilir" denildi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde bildirilen orman yangını kontrol altına alınamadı.

Bölgedeki birçok yol kapatılırken, söz konusu iki topluluğun kuzeyinde bulunan Jurien Bay'de bir tahliye merkezi kuruldu.

Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı, bölgeyi terk edemeyecek durumda olanların, yaklaşan yangına karşı evlerinin içine sığınarak korunmak için hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Departman, "Alevler size ulaşmadan bile aşırı sıcak sizi öldürebilir. O nedenle yangın ulaşmadan önce bir yere sığınmalısınız" dedi.

Evde kalacaklara, akan suyun ve belirgin bir çıkışın bulunduğu bir yere sığınmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua

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