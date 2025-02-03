Avustralya'dan Terrogram'a Yaptırım

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Avustralya, internet ortamında faaliyet gösteren beyaz ırk üstünlüğünü savunan Terrogram isimli ırkçı terör grubuna yaptırım kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde son dönemde gündemi meşgul eden Terrogram grubuna ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, hükümetin, "antisemitizmle mücadele ve Avustralyalıların güvenliğini sağlama yönündeki çabasının bir parçası olarak beyaz ırk üstünlüğünü savunan terör ağı Terrogram'a terörle mücadele kapsamında ekonomik yaptırımlar uyguladığı" belirtildi.

Terrogram'ın sanal alemde faaliyet gösteren ve beyaz ırk üstünlüğünü savunan bir ağ olduğu vurgulanan açıklamada, gruba destek verenlerin 10 yıla kadar hapse veya ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.

Avustralya tarihinde bir hükümetin terörle mücadele kapsamında "sanal ortamdaki bir gruba" ilk defa ekonomik yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ülkenin "ırkçı şiddet yanlısı aşırıcı ideolojileri destekleyen dört grubu" yaptırım listesine yeniden aldığı kaydedildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a da yaptırım uygulandı

Öte yandan, Avustralya'nın Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a da yaptırım uyguladığı açıklandı.

İngiltere, Nisan 2024'te Terrorgram'ı yasaklı terör örgütü olarak tanımlanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından Terrogram'ın "Batı medeniyetinin çöküşünü ve terörizm faaliyetleriyle ırk savaşını körükleyici" çalışmalar yürüttüğü belirtilmişti.