Avustralya ve Malezya, işbirliğini ilerletmek için anlaştı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret, eğitim, dijital ekonomi ve siber güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmenin yollarını ele aldı.
Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Enver ile görüştü.
Görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin yollarını istişare eden Albanese ile Enver, Avustralyalı ve Malezyalı teknoloji şirketlerini işbirliğine yönlendirecek ve iki yönlü yatırımları artıracak anlaşma konusunda mutabık kaldı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya ve Avustralya, ticaret, yatırım, eğitim, dijital ekonomi ve siber güvenlik dahil olmak üzere çeşitli sektörde kapsamlı işbirliğini geliştirmeye kararlı." ifadesini kullandı.
"Bizim Çin ile bir sorunumuz yok"
Enver, Albanese ile düzenledikleri basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Malezya'ya en çok yatırım gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Çin ile sorunlarının bulunmadığını söyledi.
Malezya'nın bağımsız bir ülke olduğunu ve hiçbir güç tarafından yönlendirilmek istemediğini dile getiren Enver, "Eğer Çin ile sorunları varsa bunu bize dayatmamalılar. Bizim Çin ile bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.
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