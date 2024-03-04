Avustralya ve Malezya, işbirliğini ilerletmek için anlaştı - Son Dakika
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Avustralya ve Malezya, işbirliğini ilerletmek için anlaştı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, ticaret, eğitim, dijital ekonomi ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek için anlaştı. İki lider, Avustralyalı ve Malezyalı teknoloji şirketlerini işbirliğine yönlendirecek ve iki yönlü yatırımları artıracak bir anlaşma üzerinde mutabık kaldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin ile herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtti ve bağımsız bir ülke olduklarını vurguladı.

04.03.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Malezyalı mevkidaşı Enver İbrahim, gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret, eğitim, dijital ekonomi ve siber güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmenin yollarını ele aldı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Enver ile görüştü.

Görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin yollarını istişare eden Albanese ile Enver, Avustralyalı ve Malezyalı teknoloji şirketlerini işbirliğine yönlendirecek ve iki yönlü yatırımları artıracak anlaşma konusunda mutabık kaldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya ve Avustralya, ticaret, yatırım, eğitim, dijital ekonomi ve siber güvenlik dahil olmak üzere çeşitli sektörde kapsamlı işbirliğini geliştirmeye kararlı." ifadesini kullandı.

"Bizim Çin ile bir sorunumuz yok"

Enver, Albanese ile düzenledikleri basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Malezya'ya en çok yatırım gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Çin ile sorunlarının bulunmadığını söyledi.

Malezya'nın bağımsız bir ülke olduğunu ve hiçbir güç tarafından yönlendirilmek istemediğini dile getiren Enver, "Eğer Çin ile sorunları varsa bunu bize dayatmamalılar. Bizim Çin ile bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya ve Malezya, işbirliğini ilerletmek için anlaştı - Son Dakika

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