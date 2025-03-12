Avusturya'da Aile Birleşimi Kısıtlaması

Avusturya'da yeni hükümet, iltica başvurusu kabul edilmiş kişilerin, aile birleşimi yoluyla birinci dereceden yakınlarını ülkeye getirmelerini engelleyecek yasal düzenlemeyi hayata geçirecek.

Merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında kurulan üçlü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulunda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iltica başvurusu kabul edilen ve bu yolla oturum izni almış kişilerin aile birleşimi ile Avusturya dışında bulunan birinci dereceden yakınlarını ülkeye getirdikleri, son yıllarda bu kişilerin sayılarındaki artışın ülkenin kapasitesinin üstünde olduğu belirtildi.

Bu yolla ülkeye gelenlerin büyük çoğunlukla reşit olmamış kişilerden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun Avusturya'yı sağlık, eğitim ve ekonomik açıdan zorladığı ifade edildi.

Açıklamada aile birleşimi yoluyla 2023'de 9 bin 254, 2024'de ise 7 bin 762 kişinin ülkeye girdiği ifade edildi.

Önceki hükümetin DNA testi gibi düzenlemeler getirmesi nedeniyle sayıda düşüş yaşandığı, Şubat 2024'te 1000 kişinin bu yolla ülkeye girerken, 2025'in aynı döneminde bu sayının 60'a düştüğü belirtildi.

Açıklamada, aile birleşimi yoluyla ülkeye girişleri engellemek için en kısa sürede Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle çelişmeyecek bir yasanın hayata geçirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in Avusturya'nın bu yönde atacağı adıma ilişkin AB'nin gerekli mercilerini bilgilendirdiği belirtildi.