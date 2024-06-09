Avusturya'da AP seçimleri sona erdi, FPÖ birinci parti oldu - Son Dakika
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Avusturya'da AP seçimleri sona erdi, FPÖ birinci parti oldu

Avusturya\'da AP seçimleri sona erdi, FPÖ birinci parti oldu

Avusturya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri sona erdi. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oylarını artırarak birinci parti oldu. İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) büyük kayıp yaşadı. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) oy oranında değişim yaşamadı. Yeşiller Partisi oylarında düşüş yaşadı. Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını artırdı. Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) ise oy oranını yükseltti.

09.06.2024 19:57
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Avusturya'da Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Avusturya'da AP'nin 20 yeni üyesinin belirlenmesi için kurulan sandıklar yerel saatle 17.00'de kapandı.

İlk sonuçlar, İtalya'da yerel saatle 23.00'te oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bununla beraber, Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF seçime ilişkin ilk tahminleri paylaştı.

Buna göre, beklenildiği gibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oylarını yüzde 9,8 oranında artırarak yüzde 27 ile seçimin birinci partisi oldu. Bu tahmine göre aşırı sağcı FPÖ 2019'da 3 olan milletvekili sayısını 6'ya yükseltti.

İktidarın büyük ortağı ÖVP ciddi kan kaybı yaşadı

ORF'nin tahminlerine göre, İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise 5 yıl öncesine oranla seçimde büyük kayıp yaşadı. Yüzde 11,1 oranında oy kaybeden partinin milletvekili sayısı da 7'den 5'e düştü.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) oy oranında ise ciddi değişim yaşanmadı. 2019'a oranla yüzde 0,9 oy kaybeden SPÖ, yüzde 23'le seçimin üçüncü partisi oldu. Sosyal Demokratların 2019'da AP'ye gönderdikleri milletvekili sayısı 5 olarak kaldı.

İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisinin oylarında ise geçen seçimlere göre yüzde 3,6 düşüş yaşandı. Yüzde 10,5 oy alan Yeşillerin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye geriledi.

Muhalefetteki bir diğer parti Yeni Avusturya Partisi (NEOS) de oylarını yüzde 2,5 oranında artırarak yüzde 10,5'e çıkarttı. NEOS da milletvekili sayısını 2'ye yükseltti.

ORF'nin tahminlerine göre, seçimde dikkati çeken bir başka parti ise Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) oldu. KPÖ, 2019'da 0,8 olan oy oranını yüzde 3'e yükseltti.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin belirli hesaplamalar sonucunda paylaştığı tahminlerine göre, KPÖ AP'ye milletvekili çıkartamasa da yerel seçimlerde kazandığı ivmeyi bu seçimde de sürdürdü.

Kaynak: AA

Avusturya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da AP seçimleri sona erdi, FPÖ birinci parti oldu - Son Dakika

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