Avusturya'da Nazi Oluşumlarına Operasyon: 1 Gözaltı, 15 Kişiye Yasal İşlem - Son Dakika
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Avusturya'da Nazi Oluşumlarına Operasyon: 1 Gözaltı, 15 Kişiye Yasal İşlem

Avusturya genelinde yapılan geniş çaplı polis baskınlarında 1 kişi gözaltına alınırken, 15 kişiye de Nazi dünya görüşünü yasaklayan kanun kapsamında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Polis ve istihbarat birimlerinin ülke genelinde Nazi oluşumlara yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlediği belirtildi. Operasyon kapsamında Nazi dönemine ait unsurların yanı sıra, Nazi sembolleri ve elektronik cihazlara el konuldu. Aşırıcı ve şiddet eylemleri hazırlığı içinde olan kişilerin yanı sıra Nazi propagandası yapanlar da mercek altına alındı.

02.07.2024 19:59
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Avusturya genelinde Nazi oluşumlara yönelik yapılan geniş çaplı polis baskınlarında 1 kişi gözaltına alınırken, 15 kişiye de Nazi dünya görüşünü yasaklayan kanun kapsamında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, polis ve istihbarat birimlerinin ülke genelinde Nazi oluşumlara yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Nazi dönemine ait çok sayıda unsurun yanı sıra, Nazi sembolleri ve elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi.

Ülkenin Vorarlberg eyaletinde yapılan basında 1 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 16-57 yaşlarında 15 kişiye de Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle, Nazi dünya görüşünü yasaklayan kanun kapsamında yasal işlem uygulandığı ifade edildi.

Nazi yapılanmalara darbe vurmayı hedefleyen operasyonda, aşırıcı ve şiddet eylemleri hazırlığı içinde olan kişilerin yanı sıra Nazi propagandası yapanların mercek altına alındığına işaret edildi.

Ülke genelinde yapılan baskınlara ilişkin İçişleri Bakanı Gerhard Karner de yaptığı açıklamada, her tür aşırıcılığa karşı aktif ve profesyonel şekilde mücadele yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Nazi Oluşumlarına Operasyon: 1 Gözaltı, 15 Kişiye Yasal İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da Nazi Oluşumlarına Operasyon: 1 Gözaltı, 15 Kişiye Yasal İşlem - Son Dakika
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