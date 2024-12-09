Avusturya, Suriye İltica Başvurularını Askıya Aldı

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrasında bu ülkedeki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, halihazırda yapılmış iltica başvurularının askıya alınması için talimat verdiğini söyledi.

Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Suriye'de diktatörün devrilmesinden sonra bu ülkedeki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nehammer, Avusturya'da Suriye vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının askıya alınması için İçişleri Bakanı Gerhard Karner'e talimat verdiğini bildirdi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.