Ay Yıldız Projesi ile TSK Modern Merkezi

BAKAN KURUM: TSK'MIZIN İHTİYAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanlarımız ve TOKİ Başkanımız Levent Sungur ile; Ankara'da inşası devam eden, ülkemizin yeni savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projemizin toplantısını gerçekleştirdik, incelemelerde bulunduk. Projemiz tamamlandığında; güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TSK AY YILDIZ ÇATISINDA TOPLANACAK

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının 'ay ve yıldız' sembollerinin ortaya çıkacağı şekilde konumlandırılacağı 'Ay Yıldız Projesi'nin inşası TOKİ tarafından hızla devam ediyor. 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanacak Ay Yıldız Yerleşkesi'nde, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait binalar aynı çatı altında toplanmış olacak.