Ayağı Kırılan Doğasever Kurtarıldı - Son Dakika
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Ayağı Kırılan Doğasever Kurtarıldı

Van'da doğasever kadın, arkadaşları tarafından sedye ile kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

27.11.2024 23:52
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Ayağı kırılan doğasever, arkadaşları tarafından kurtarıldı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan kadın doğasever, arkadaşları tarafından yapılan sedye ile kurtarıldı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup doğasever, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadının ayağı kırıldı. Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma ekibi üyeleri kadına olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Daha sonra ağaç dallarından sedye yapan gruptakiler, yaralı kadını dağlık alandan yaklaşık 4 kilometre taşıyarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırdı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın doğaseverin ayağı alçıya alındı.

Arkadaşları ile Masiro Kanyonu'na geldikleri ve küçük bir kaza geçirdiklerini söyleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kanyonda bir arkadaşımız düştü ve bileğinde hafif bir zedelenme var. Ne olduğunu bilmediğimiz için bizde bileğini sardık ve sedye ile taşıyacağız" dedi.

Vadi Doğa Grubu ile bura geldiklerini ifade eden Vadi Doğa Kulübü üyesi Mahmut Çelik, Bir arkadaşımız hafif bir kaza geçirdi. Ayağında bir yaralanma var. Kırık yada çıkık olduğunu bilmediğimiz için her ihtimale karşı onu sağlama alıp sedye yaptık. Şimdi onu taşıyoruz. İnşallah onu bu şekilde sağ salim bir şekilde Van'a taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çatak, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

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